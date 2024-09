Privo di un collegamento alla fognatura che impedisce il regolare smaltimento dei reflui domestici prodotti. Il Comune di Porto Torres ha dichiarato inagibile l’abitazione, posta al primo piano di una palazzina, all’interno di un terreno con accesso in via Eleonora d’Arborea, poco distante dal centro cittadino.

Il provvedimento firmato dal dirigente comunale del settore Ambiente, Massimo Ledda, è stato assunto a seguito dei controlli da parte del personale dell’Ente che ha verificato una situazione di pericolo per la salute pubblica. In particolare dal sopralluogo è stata rilevata la presenza di una condotta fognaria danneggiata a causa del cedimento della scarpata e i liquami, senza alcun canale di smaltimento dei reflui, vengono scaricati direttamente sul suolo non pavimentato, privo di un sistema di depurazione o trattamento.

Una situazione di degrado igienico sanitario dannosa per la salute pubblica, «che costituisce – è scritto nell’ordinanza dirigenziale – l’habitat ideale per la proliferazione di insetti parassiti, ratti, e causa di possibili pericoli sanitari». Alla dichiarazione di inagibilità fa seguito l’obbligo per i proprietari di ripristinare le condizioni di igiene e salubrità e conformità fino all’ottenimento del nuovo certificato di agibilità dell’appartamento.

