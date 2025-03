Resta ancora lontana la fusione della Multiservizi srl, società in house del Comune di Porto Torres, con la Multiss, la società partecipata della Provincia di Sassari, una procedura che avrebbe consentito di migliorare l'efficienza dei servizi di manutenzione strade ed edifici pubblici. «Gli obiettivi che si vogliono dare alla partecipata sono in piena coerenza con gli indirizzi che sono stati dati in seno alla fusione con la Multiss, un procedimento al momento in stand by in attesa della rinascita della provincia Olbia-Gallura in attuazione della riforma degli Enti locali e Istituzioni», ha spiegato nell’ultimo consiglio comunale Alessandro Carta, assessore al Bilancio.

«Il fatto che fra gli obiettivi vi siano la condivisione del software relativo alle manutenzioni con la società Multiss, nonchè la condivisione della sede che la stessa società ha in questo territorio con la Multiservizi, è segno evidente che si sta andando in questa direzione».

I ritardi nella fusione sono condizionati dalla separazione tra le Provincie di Sassari e Olbia-Tempio in base alla legge degli Eni locali. Il consigliere comunale di Orizzonte Comune, Sebastiano Sassu, ha proposto in alternativa la necessità di mettere in campo una squadra di pronto intervento, sottolineando che la Multiservizi dovrebbe dotarsi di professionalità per dare risposte immediate alle tante richieste di manutenzione ordinaria nelle scuole e nelle strade.

