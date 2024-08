Si aprono le porte per un nuovo percorso di formazione musicale rivolto ai giovani pianisti che arrivano da tutta la Sardegna, dal resto della Penisola e dall’Europa.

Giovedì 29 agosto, presso la sede della Scuola Civica di Musica “F. De André”, a Porto Torres, avrà inizio la IV edizione del corso di Perfezionamento pianistico organizzato dal CISM - Centro Internazionale Studi Musicali - in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “F. De André” e l’Associazione Musica e Dintorni.

Il corso si concluderà con un concerto finale che avrà come protagonisti gli studenti premiati al concorso "Il solista con orchestra", un evento in programma giovedì 5 settembre alle ore 21 nella suggestiva basilica di San Gavino.

Per una settimana diciotto giovani e giovanissimi pianisti, provenienti prevalentemente dal Nord Sardegna - Porto Torres, Olbia, Stintino, Olbia, La Maddalena, Sassari - ma anche dal resto dell’Italia, nonché dalla Spagna e dalla Bulgaria, avranno la possibilità di perfezionare il proprio repertorio in una stimolante atmosfera di collaborazione e confronto.

Le lezioni, tutte collettive, saranno tenute, come lo scorso anno, dai maestri Stefano Mancuso, Daniela Gonzalez e Filippo Maria D’Angelo, affiancati in questa edizione dal maestro Jeff Edes, che dirigerà il laboratorio di percezione auditiva per gli studenti più giovani.

La tipologia di lezione collettiva, a differenza della lezione singola, offre la possibilità di un confronto costruttivo con altri studenti, condividendo problematiche comuni, contribuendo alla formazione di un ambiente di ricerca condiviso.

Abbinato al corso si svolgerà la II edizione del Concorso “Il Solista con Orchestra” che offre a giovani studenti già avanzati la possibilità di confrontarsi con un’orchestra professionale per perfezionare un concerto solistico.

Gli allievi saranno affiancati dall’orchestra “Ars Musicandi” sotto la direzione del maestro Pio Salotto, docente di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio di Musica di Cagliari.

La manifestazione è resa possibile grazie al contributo della Fondazione di Sardegna.

