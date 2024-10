Strutture sportive e scuole in corso di completamento, oltre 14 milioni di investimenti per l'edilizia scolastica e oltre 5 milioni per gli impianti della comunità di Porto Torres, attraverso il potenziamento di servizi e ambienti trasformati a misura di bambino e per consentire a tutti di svolgere al meglio le attività di studio e di sport.

Nel pomeriggio di giovedì si è tenuto un sopralluogo delle commissioni Urbanistica e Sport - presiedute da Gavino Sanna e Antonello Cabitta - negli edifici scolastici “Borgona” e “Dessì” e nel campo sportivo comunale n.2 della cittadella sportiva di viale delle Vigne per una verifica dello stato dei lavori in atto e di quelli realizzati. Ad accompagnare i consiglieri l’assessora ai Lavori Pubblici Simona Fois, l’assessore alle Politiche e Sicurezza sul Lavoro Salvatore Frulio e i Rup Giovanni Tolu e Silvio Cambula. Prima tappa alla scuola primara Borgona dove sono in corso le ultime rifiniture per i lavori di ripristino delle condizioni di agibilità e di messa in sicurezza dell'istituto scolastico di via Principe di Piemonte finanziati con fondi del Pnrr per un importo complessivo di oltre 789 mila euro.

Gli interventi pressocché completati sono: rinforzo del solaio e rifacimento della pavimentazione con la rimozione di quella vecchia e la messa in opera di quella nuova. Ultimata la rimozione dell’intonaco e il rinforzo delle pareti per una superficie complessiva di 908 mq. Sono partiti e saranno completati a breve i lavori di sostituzione della pavimentazione obsoleta e deteriorata della palestra che sarà sostituita con un nuovo pavimento in gomma su una superficie di 341 mq. Nella scuola primaria Dessì, invece, si avviano a totale conclusione, come da cronoprogramma, i lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico Dessì, in viale delle Vigne che consistono in interventi di efficientamento energetico e di adeguamento degli spazi agli attuali modelli didattico-educativi.

Valore complessivo dell’opera 1 milione e 31 mila euro (728 mila euro da fondi del Pnrr, 230 mila cofinanziamento comunale 73 mila euro di risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili). I lavori all’interno della scuola sono stati ultimati: è stato realizzato il cappotto termico esterno, sono stati installati gli infissi in Pvc a bassa trasmittanza termica e con vetri dotati di protezione solare. Completato anche il nuovo impianto di climatizzazione che ha sostituito la vecchia caldaia a gasolio e i radiatori. Quanto all’illuminazione i vecchi corpi illuminanti sono stati sostituiti con nuovi prodotti a risparmio energetico a tecnologie LED. Infine sono state ampliate due aule.

È in corso il rifacimento della copertura superiore esistente, da realizzare mediate l’uso di pannelli isolanti a protezione multistrato e soprastanti lastre di onduline. Saranno inoltre installati 50 nuovi pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’edificio che servono anche alla produzione di acqua calda sanitaria.A seguito della sostituzione copertura si procederà infine, con la tinteggiatura delle pareti esterne con colori differenti. Nel campo sportivo 2, già completato, riconsegnato e sul quale si sono già disputate le prime partite, è stata anche potenziata l’illuminazione. Sono state già allacciate due torri faro e a breve saranno messe in funzione le altre due.

É stato effettuato il collaudo del sottofondo per l’omologazione del campo e dopo due mesi di effettivo utilizzo e calpestio si avrà anche il collaudo del nuovo manto erboso sintetico di terza generazione. L’intervento rientra nel progetto complessivo del valore di 2 milioni e 200 mila euro a disposizione dell’amministrazione grazie alla partecipazione a un bando ministeriale di rigenerazione urbana pari a 5 milioni di euro.

