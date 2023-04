Tamponamento in via delle Vigne, una delle zone di Porto Torres teatro di diversi incidenti. Il bilancio è di due donne ferite, trasferite al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per ulteriori accertamenti clinici.

Secondo la prima ricostruzione il conducente della Mazda proveniente da via Bramante, probabilmente abbagliato dal sole, si è scontrato contro una Mazda che procedeva in via delle Vigne. Uno scontro violento, avvenuto all’altezza del supermercato Conad, che ha provocato due feriti soccorsi dagli operatori del 118.

Le due donne avrebbero riportato alcune contusioni, ma senza gravi conseguenze.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per la ricostruzione della esatta dinamica, regolando la viabilità temporaneamente sospesa.

Si tratta dell’ennesimo incidente in una delle strade a doppia corsia più critiche della città, dove si procede a velocità elevata trascurando i pericoli derivanti dagli incroci laterali.

I residenti da tempo denunciano un problema di sicurezza e chiedono l’intervento di strumenti per porre fine ai troppi rischi, in particolare per i pedoni.

