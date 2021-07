Scontro tra due auto in via delle Vigne, un’altra strada a Porto Torres segnata da troppi incidenti. Una probabile mancata precedenza all’origine di quello avvenuto all’altezza di via Monti, dove una Nissan Micra guidata da una donna è sbucata dallo stop in direzione centro città, andando a sbattere contro una Volkswagen Passat che procedeva verso la parte alta di via delle Vigne.

A causa dell’impatto la Volkwagen ha superato l’isola spartitraffico ed è finita nella corsia opposta, dall’altra parte della carreggiata, rischiando di provocare un altro incidente. Per fortuna gli occupanti e i conducenti delle auto sono rimasti illesi. Danneggiate sulle fiancate le vetture.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres per la messa in sicurezza della strada. Alla polizia locale il compito di ricostruire la dinamica e disciplinare il traffico.

