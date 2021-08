Un incidente all’incrocio tra via Volta e via Aretino, una traversa di via delle Vigne a Porto Torres, ha visto coinvolte quattro auto.

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta sul posto, ma dalle prime ricostruzioni una donna alla guida di una Hyundai Matrix, sbucata all’improvviso da via Volta, è andata a sbattere contro una Fiat 500 che procedeva in via Aretino in direzione via Pertini.

A seguito dell’impatto la Hyundai è finita contro altre due auto parcheggiate all’angolo dell’incrocio: una Fiat Barchetta e una Citroen Picasso. Una probabile mancata precedenza all’origine del sinistro. Per fortuna, nonostante il forte impatto, non si sono registrati feriti gravi. La donna a bordo della Hyundai dopo aver ricevuto le prime cure dai sanitari del 118 ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Sassari.

Tutte le quattro vetture sono rimaste danneggiate. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres per la messa in sicurezza dell’area.

