Due auto danneggiate nello scontro laterale in via Delle Vigne a Porto Torres. In prossimità dell’intersezione con via Antonelli, una Fiat Bravo e una Peugeot, mentre procedevano nella stessa direzione verso il centro, si sono toccate con le rispettive fiancate, destra e sinistra, provocando danni. Probabilmente l’impatto si è verificato durante una manovra di sorpasso e quindi per una mancata precedenza. L’esatta dinamica, comunque, è tutta da ricostruire, a causa della dichiarazioni contrastanti dei due conducenti, entrambi di Porto Torres, usciti fortunatamente illesi dall’incidente.

Gli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto, hanno trovato una delle auto spostate dal luogo dell’incidente, pertanto la registrazione del verbale sul sinistro ha richiesto tempo. Per consentire il transito durante i rilievi e permettere di sgomberare la strada dai mezzi, il traffico è stato regolato per circa un’ora fino a quando è ritornato alla normalità.

