Momenti di paura in corso Vittorio Emanuele a Porto Torres: un corto circuito ai cavi aerei dell’elettricità di una palazzina hanno provocato una fiammata che ha allarmato i residenti, in una delle zone vicine al centro cittadino, dove diversi passanti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

L’episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno all’altezza delle scuole elementari De Amicis con le lezioni in corso: alcune utenze sono rimaste senza corrente ma le fiamme, probabilmente scatenatesi in conseguenza della pioggia che ha mandato in tilt l'impianto, si sono estinte da sole, lasciando però i cavi scoperti e in corto nella facciata dell'edificio.

Le squadre del 115 immediatamente hanno buttato giù intonaco e piastrelle esterne per provvedere alla messa in sicurezza. Sul posto anche le squadre di pronto intervento Enel per ripristinare la corrente elettrica. Nessun danno a cose o persone, l'intervento si è concluso nel giro di qualche minuto.

© Riproduzione riservata