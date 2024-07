Sorpreso dalle telecamere mentre scaricava rifiuti nell’agro. Nei giorni scorsi, nella zona di Ponte Pizzinnu, nelle campagne di Porto Torres, uno degli apparecchi di sorveglianza ha immortalato un soggetto che abbandonava materiale di scarto proveniente da attività edilizia, il che costituisce una violazione di carattere penale.

A seguito dell’attività di indagine gli agenti hanno identificato sia il trasportatore responsabile del conferimento che il proprietario dell’immobile in cui erano in corso i lavori di ristrutturazione. I due sono stati dunque denunciati all’Autorità giudiziaria per abbandono dei rifiuti.

Negli stessi giorni nella zona di via Ponte Romano il personale della Compagnia Barracellare ha individuato diversi plichi postali abbandonati contenenti documenti che, analizzati dalla Polizia Locale, sono risultati appartenere a una donna, anch’essa indentificata.

Il Comando ha quindi provveduto a trasmettere alla Procura la notizia di reato. «L'attività di sorveglianza continuerà e sarà ulteriormente potenziata per sanzionare severamente coloro che non rispettano le regole sul conferimento dei rifiuti», ha dichiarato l’assessore all’ambiente Massimiliano Ledda, «la video-fototrappola si è mostrata uno strumento efficace ed è per questo che vogliamo incrementare il numero di dispositivi da posizionare in punti strategici della città applicando il metodo della “tolleranza zero”. Il tema della tutela ambientale è fondamentale per questa amministrazione che intende scoraggiare il più possibile qualsiasi comportamento che comporti problemi di igiene, sanità e decoro. Spero che questi ultimi interventi della Polizia Locale costituiscano un importante deterrente, considerando le gravi conseguenze di carattere penale a carico dei responsabili. L’azione di contrasto all'abbandono di rifiuti continuerà in modo serrato in tutto il territorio comunale».

L’obiettivo, infatti, è quello di contrastare il fenomeno del conferimento scorretto e dell’abbandono dei rifiuti. Per questo l’amministrazione comunale di Porto Torres ha da qualche tempo dotato la Polizia Locale di apposite video-fototrappole allo scopo di svolgere un’attività di indagine e di controllo a tappeto in tutte le aree della città, dall’agro al centro, comprese le spiagge.

© Riproduzione riservata