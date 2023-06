Dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza e di fuga con danno alla persona e omissione di soccorso il conducente della Nissan Qashqai che a Porto Torres ha provocato l’incidente in via Balai, ieri intorno alle 20.30, in corrispondenza dell’incrocio con via Lussu. L’uomo, un sassarese di 47 anni, ferito e sanguinante si era dato alla fuga dopo l’impatto con una Renault Clio in sosta, l'auto di proprietà di un agente dei barracelli che si era fermato per chiudere i cancelli del parco giochi di Balai. A bordo la moglie 58enne che, a seguito dello scontro, ha riportato un trauma alla schiena. La donna, volontaria dell'Avis, è stata trasferita in ambulanza dai colleghi del 118 all’ospedale civile Santissima Annunziata per essere sottoposta ad accertamenti. Le sue condizioni non risultano gravi.

Secondo la prima ricostruzione della dinamica il conducente della Nissan, con a bordo altre tre persone, percorreva via Balai in direzione centro, quando è andato a sbattere contro la Clio, parcheggiata sul lato destro della strada. Dopo lo scontro il 47enne ha perso il controllo dell’auto finendo, dall’altra parte della carreggiata, contro un palo dell’illuminazione pubblica. Un impatto violento tanto da “strappare” i cavi elettrici del palo, trascinato per alcuni metri fino al termine della corsa, sul marciapiede. L’uomo ferito, sceso dall’auto, è scappato a piedi, incurante delle conseguenze. A bordo anche tre passeggeri rimasti sul posto.

Il conducente, dopo aver vagato per la città, qualche minuto dopo è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia locale all’interno di un bar poco distante da via Balai. Immediatamente soccorso è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Sassari. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico. Sul posto per i rilievi le pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato. I primi ad intervenire i vigili del fuoco di Porto Torres per la disciplina della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada a causa dei fili elettrici scoperti. Hanno atteso fino alla mezzanotte l'arrivo dei tecnici per la riparazione dei danni.

