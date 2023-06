Grave incidente in via Balai, all'incrocio con via Lussu, a Porto Torres.

Un uomo a bordo di una Nissan dopo aver provocato lo scontro con una Clio in sosta si è dato alla fuga. La donna di 58 anni a bordo della Clio è rimasta ferita. Immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari del 118, è stata trasportata con l'ambulanza Avis presso l'ospedale del Santissima Annunziata di Sassari.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente: secondo i primi accertamenti la Nissan mentre procedeva da via Balai verso il centro, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro l'auto parcheggiata davanti al parco giochi, in procinto di partire.

Ad avere la peggio la donna, trasferita in codice rosso all'ospedale. La Nissan ha proseguito la sua corsa finendo contro un palo della illuminazione pubblica, divelto a seguito dell'impatto, dalla parte opposta della strada.

Il conducente della Nissan ha subito abbandonato il luogo dell’incidente, insieme ad altri due passeggeri. Sulle sue tracce i carabinieri della compagnia di Porto Torres che lo hanno recuperato in un locale, a poca distanza da via Balai.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento locale. L'uomo potrebbe essere indagato per omissione di soccorso.

© Riproduzione riservata