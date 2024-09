Il lavoro svolto presso i varchi di accesso dello scalo marittimo di Porto Torres ha garantito «un elevato standard di sicurezza soprattutto nella stagione di maggiore flusso dei viaggiatori in transito, come quella estiva, i cui numeri dei passeggeri e merci hanno subito un importante incremento (+9% nel mese di agosto)».

Il comandante della Capitaneria di porto di Porto Torres, Giuseppe Cannarile, nei giorni scorsi ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento per il quotidiano operato delle Gpg (Guardie particolari giurate) in servizio presso il porto turritano.

Grazie all’elevata preparazione e serietà del personale degli istituti di vigilanza (Italpol, Vigilpol, La Nuorese e Alarm System) che gestiscono il servizio e a tutte le guardie giurate particolari, il porto di Porto Torres «si è distinto per l’ottima organizzazione e per l’efficacia del dispositivo di security in linea, tra l’altro, con le più recenti disposizioni nazionali ed europee».

«Tali risultati sono stati riconosciuti anche da Istituzioni ed Enti che, a vario titolo, sono chiamate a valutare l’operato delle Gpg».

Anche l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha voluto esprimere la propria gratitudine alla società Italpol e a tutti i lavoratori per l’ottimo risultato raggiunto. Per il comandante della Capitaneria, Cannarile, durante la riunione tenutasi ieri mattina alla presenza delle Gpg: «Questo deve considerarsi un nuovo punto di inizio che spinga il comparto di Security a Porto Torres a migliorarsi costantemente – ha detto - anche con l’utilizzo della tecnologia e i processi innovativi introdotti dagli Istituti di Vigilanza che rappresentano una eccellente realtà nell’ambito della security».

