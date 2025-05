«Il progetto Claster, rappresenta per il Comune di Porto Torres, una opportunità per ridurre i rumori nel porto, ma soprattutto per limitare le ripercussioni nel centro abitato, adottando gli strumenti migliori su come affrontare il traffico veicolare e la movimentazione nelle due aree portuali, commerciale e industriale, che producono disagi potenziali per la cittadinanza». Così il sindaco Massimo Mulas ha introdotto la presentazione del progetto Claster- Compatibilità e sostenibilità rumore portuale, finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021–2027.

Approvato dalla Commissione Europea il 10 agosto 2022, il Programma sostiene progetti di cooperazione transfrontaliera tra le seguenti regioni partner: Liguria, Sardegna, Toscana, Collectivité de Corse e Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Il Comune turritano è beneficiario di un finanziamento complessivo di circa 257mila euro, destinato ad azioni pilota finalizzate alla mitigazione del rumore mediante l'implementazione di un sistema ITS (Intelligent Transportation System) che consentirà una gestione più efficiente del traffico veicolare portuale, riducendo così il livello di rumore generato e la posa di asfalto fonoassorbente realizzato utilizzando materiali di rifiuto riciclati, che contribuirà ulteriormente alla riduzione dell'inquinamento acustico.

In particolare, come illustrato da Enrico Rovida della società AgT Sviluppo, e da Maria Elena Sini, responsabile del progetto Claster per il Comune, a Porto Torres si realizzerà un monitoraggio temporaneo del traffico veicolare in ingesso e in uscita al porto con telecamere mobili. Successivamente, verrà eseguito un ulteriore monitoraggio con telecamere fisse. Seguirà l’elaborazione dati e l’implementazione del protocollo di monitoraggio transfrontaliero. Infine, si procederà con la posa dell’asfaltatura fonoassorbente.

Si tratta di un tipo di pavimentazione stradale in grado di assorbire le vibrazioni e le onde sonore generate dai veicoli in movimento. Questa tipologia di asfalto, chiamata anche "asfalto poroso" o "asfalto drenante", è particolarmente efficace nel mitigare l'inquinamento acustico, contribuendo a migliorare il comfort abitativo e la qualità dell'ambiente circostante. L'asfalto fonoassorbente è composto da un conglomerato drenante che contiene una maggiore quantità di spazi vuoti (porosità) rispetto all'asfalto tradizionale. Questa porosità consente all'acqua di scolare più rapidamente e, soprattutto, assorbe le vibrazioni e le onde sonore prodotte dagli pneumatici dei veicoli, riducendo così la pressione sonora. Inoltre, la superficie dell'asfalto fonoassorbente è più liscia e regolare, migliorando l'aderenza degli pneumatici e riducendo ulteriormente il rumore da rotolamento.

