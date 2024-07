Appuntamento annuale con la “Navicula Turritana, lo sport per la ricerca” già Barcolana Turritana, organizzato da Fidapa BPW Italy–sezione di Porto Torres, in programma venerdì 26 e sabato 27 con il patrocinio del Comune di Porto Torres e della Fondazione Fidapa onlus, e in collaborazione con associazione Piscine Libyssonis; Assovela; ASD Azen Kayak; Lega Navale Italiana, Sezione Golfo dell’Asinara; Gruppo Canottaggio “Giuseppe Usai”; Tennis Club Porto Torres; ASD Porto Torres Scacchi; Associazione Freedom Water SSD srl; CNGEI Porto Torres Scout ; Consulta del volontariato.

La manifestazione sportiva per la ricerca e la solidarietà, giunta alla XVII edizione, vede impegnate le socie Fidapa turritane, che anche quest’anno rinnovano, con entusiasmo, la sfida di generosità alla comunità di Porto Torres. I lavori hanno inizio venerdì 26 luglio alle ore 17, con il torneo di tennis da tavolo del Tennis club Porto Torres; alle 17.30 appuntamento alle Acque Dolci, con Acquafitness Aquatic; alle 19 è la volta dello Spinning Happy Fitness Center, in piazza “Eroi dell’Onda”, a ridosso della Renaredda, e alle 19.30 la “Fiaccolata a mare”, allo Scoglio Lungo, e il suggestivo intermezzo coreografico.

Le attività riprendono sabato 27 luglio, alle ore 9, nella spiaggia di Balai, con la traversata a nuoto fino allo Scoglio Lungo. I partecipanti dovranno esibire il certificato medico non agonistico. Alle ore 10, il Bar Galleria ospita il torneo di scacchi; alle 11 spazio al nuoto Esordienti B e nuoto Paralimpico, nella spiaggia Scoglio Lungo e, a seguire, Acquafitness Area Fitness.

«La Navicula Turritana è ormai una bellissima realtà, di cui la Fidapa di Porto Torres è fiera – dichiara la presidente Maria Tindara Abramo – non solo perché mette in campo autentiche sinergie, ma anche per l’aiuto concreto che assicura al nostro territorio. A nome di tutta la sezione, ringrazio i partner, gli sponsor, gli atleti e i sostenitori, che, di anno in anno, assicurano il loro prezioso apporto». I fondi raccolti durante la manifestazione saranno impiegati per acquistare strumentazione medica, destinata alle strutture del territorio.

