Libri, quotidiani e laboratori per bambini: la biblioteca comunale di Porto Torres “trasloca” sulla spiaggia dello Scogliolungo per allestire uno stand apposito dove esporre i testi e invogliare i più piccoli alla lettura.

Il conto alla rovescia è cominciato per riproporre “Bibliospiaggia”, l’iniziativa promossa dalla cooperativa Comes per la stagione estiva. A partire dal 3 luglio e ogni mercoledì, la biblioteca si sdoppia per raggiungere i lettori al mare, verrà posizionato davanti alla spiaggia per consentire ai bambini di prendere in prestito i libri e sfogliarli anche sulla sabbia.

Per i bambini e le bambine, dalle 11 alle 12.30, non mancheranno neanche quest'anno i laboratori con la nuova mascotte estiva Librì, che aiuterà ad esplorare le sfide della sostenibilità tra gioco e letture.

L’esperimento mare. Dalle 10 alle 14 il gazebo con libri, riviste e fumetti per trascorrere le vacanze senza rinunciare a leggere riuscito nella sua prima stagione, verrà riproposto ancora una volta, un sistema risultato efficace per stimolare i piccoli a leggere con divertimento.

© Riproduzione riservata