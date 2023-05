Via libera al progetto di fattibilità tecnico economica del campo di calcio “Angelo Occone”, lo storico stadio di Porto Torres dedicato al nuotatore turritano e gestito dalla società sportiva Sgs Turritana. L’amministrazione comunale, considerata la carenza di campi da calcio in relazione alle richieste pervenute dalle società di calcio della città, ha manifestato l’esigenza, nell’ambito delle attività avviate per la riqualificazione delle strutture sportive, di valutare le possibilità di valorizzare il campo Occone anche al fine di ottenere la sua omologazione. Pertanto sono state avviate alcune necessarie valutazioni da parte di professionisti competenti, che consentano di definire le scelte tecniche finalizzate a rendere il campo provvisto di spazi e locali adeguati.

Con la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica possono essere soddisfatte in prima battuta le esigenze del Comune e nel contempo si rendono più concrete le possibilità di accedere a bandi e finanziamenti per la riqualificazione del campo.

Il progettista ha presentato due ipotesi progettuali dettagliate nella Relazione generale tecnica in cui è prevista, come proposta inserita negli obiettivi dell’amministrazione, la realizzazione di un impianto omologabile per lo svolgimento di partite di calcio ufficiali, che prevede un campo da calcio per il Campionato di 1° categoria per un importo di circa 955mila euro.

