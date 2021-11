Di notte o di giorno nulla cambia. I bustoni di immondizia che da settimane si accumulano in alcune zone del quartiere del Villaggio Satellite a Porto Torres non vengano rimossi e i residenti si ribellano. Da questa mattina, dopo diverse segnalazioni andate a vuoto, gli abitanti in segno di protesta hanno depositato in mezzo alla strada di via Veneto i sacchi colmi di spazzatura, materiale di plastica e rifiuti di ogni genere non raccolti da giorni dalla ditta appaltatrice del servizio urbano.

Un serpentone di bustoni che precludono il passaggio alle auto, disposti in fila da un lato all’altro della strada. “Siamo stanchi di questa situazione, divenuta intollerabile – protestano i residenti –. Per colpa di pochi incivili, noi cittadini dobbiamo sopportare questo stato di degrado e di incuria che regna da troppo tempo nell’intero quartiere. Si vive tra sporcizia, odori nauseabondi e topi, senza che nessuno si preoccupi di ritirare l’immondizia abbandonata nei giardini, nelle piazze e nei marciapiedi da persone maleducate, nemici dell’ambiente che ci impediscono di vivere in maniera dignitosa. A questo si aggiunge un servizio inefficiente della nettezza urbana che si rifiuta di prelevare i rifiuti”.

Per molti lo scenario è inquietante e la gente pretende di essere considerata al pari di qualsiasi altro cittadino: “Continuiamo ad essere trattati come cittadini di serie B”.

