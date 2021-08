Raid vandalico nella notte al parco Chico Mendez: il chiosco allestito nell’area verde di Porto Torres è stato preso di mira da ignoti che hanno seminato all’interno una notevole scia di danni.

Nella struttura in legno adibita a vendita di bevande e alimenti, situata a pochi passi dalla spiaggia di Balai, i vandali hanno rotto porte e altre pertinenze, staccato fili elettrici, ridotto in frantumi i bicchieri di vetro, rovesciando per terra tavolini e sedie. Tutto attorno un fiume d’acqua, una perdita causata dalla rottura di una condotta idrica.

I malfattori sono entrati in azione durante le ore notturne e dopo essersi introdotti dallo sportello di servizio, all’interno si sono accaniti sulla struttura, hanno forzato il chiavistello e danneggiato le mensole utilizzate per servire le bibite, ma soprattutto, ignorando ogni rischio e pericolo, hanno strappato fili elettrici. Sul posto sono intervenuti gli uomini della compagnia barracellare guidati dal comandante pro tempore Gavino Cuccu, il quale ha provveduto a segnalare l’episodio alla Polizia locale e all’ufficio Manutenzioni del Comune di Porto Torres.

Si tratta dell’ennesimo raid compiuto ai danni del parco Chico Mendez, un fatto che ha suscitato grande rammarico tra la gente: i residenti chiedono l’installazione di telecamere, strumenti di maggiore controllo del territorio e del patrimonio pubblico troppo spesso sotto attacco da parte di vandali che agiscono, evidentemente, indisturbati.

