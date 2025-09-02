Ritorna a Porto Torres la manifestazione "Quartieri, oggi e domani", l'iniziativa giunta ormai alla sua quarta edizione e organizzata dall'associazione Circolare. Mercoledì 3 settembre alle ore 19 in piazza Grazia Deledda, presso il quartiere Borgona, ci sarà come ospite speciale, Don Gaetano Galia, sacerdote e pedagogista, ex docente, cappellano del carcere di Bancali che ha fondato “Il sogno” e la cooperativa “Differenze“, due comunità dedicate rispettivamente all’accoglienza di minori in difficoltà e all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Don Galia svolge attività di formazione e consulenza pedagogica. Dialogherà con Caterina Branca, insegnante e psicologa.

L’evento coinvolgerà i bambini, ragazzi e gli adulti che vivono nei quartieri e non solo. La manifestazione prevede anche laboratori di attività circensi, attività ludico-pedagogiche rivolte ai minori. L'evento è patrocinato dal Comune di Porto Torres.

