L’Istituto di istruzione superiore Mario Paglietti di Porto Torres, protagonista di un evento che ha visto la partecipazione di ventiquattro scuole provenienti da tutta Italia e che si sono ritrovate all'Istituto superiore Ascanio Sobrero di Casale Monferrato per la terza edizione della gara nazionale di logistica, manifestazione ministeriale riservata alle classi quarte degli istituti tecnici ad indirizzo logistico. Ottima prova della studentessa Roberta Sassu della classe quarta C di Logistica del Paglietti che, accompagnata dal docente referente Giuseppe Carboni, ha rappresentato l’intera Sardegna come unica scuola nell’Isola ad avere nella sua offerta formativa un indirizzo di Trasporti e Logistica con articolazione Logistica.

Nelle due giornate i migliori studenti a livello nazionale in rappresentanza di ciascun Istituto scolastico si sono cimentati in una prova teorica di logistica e in una prova pratica in cui si sono testate le conoscenze e le abilità di problem solving con l’uso avanzato del foglio elettronico Excel. Durante lo svolgimento della gara i docenti accompagnatori dei vari istituti sono intervenuti a Next Mobility Exhibition a Rho Fiera, evento internazionale biennale dedicato alle soluzioni, tecnologie, mezzi e politiche per un sistema di mobilità delle persone integrato, innovativo e sostenibile.

