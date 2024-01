Paura per un principio di incendio scoppiato dall’insegna di un esercizio commerciale a Porto Torres.

L'arco elettrico prodotto dal cavo di alimentazione stava innescando la guaina di impermeabilizzazione della terrazza soprastante.

Il rischio di un incendio con conseguenze ben più gravi ha costretto i residenti ad allarmare il 115.

Il rumore di scoppi e scintille ha creato preoccupazione tra i cittadini.

È successo ieri in un locale poco distante dal centro urbano. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico.

I caschi rossi intervenuti hanno isolato l'intero sistema di fili elettrici evitando conseguenze maggiori.

L’insegna è stata riposizionata e sistemata secondo le norme di sicurezza.

