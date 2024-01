Il Comune di Porto Torres premia i vincitori del concorso “Presepi in città”. La giuria composta da Giacomo Rum, Fabrizio Budroni e Giovanna Manca, nell’aula consiliare del municipio, ha assegnato i premi della manifestazione organizzata in ricordo di Vincenzo Camoglio.

Per la categoria “allestimenti natalizi” il primo premio è andato a Maria Sebastiana Pintus «per aver colto in pieno lo spirito del concorso interessando una vasta area con un’illuminazione adeguata e con allestimenti natalizi». Ad aggiudicarsi il primo posto per la categoria “Vetrine delle attività commerciali” è stato Alessandro Usai per aver addobbato la propria attività «con colori, luci e installazioni in un’area da rivitalizzare». Il premio per la categoria “Presepi” non è stato invece assegnato per mancanza di concorrenti.

La giuria ha valutato le opere in base a originalità, illuminazione, eleganza, integrazione con il contesto urbano, creatività e innovazione e prospettiva. Alla cerimonia di premiazione ha preso parte l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco che nel ringraziare i partecipanti ha sottolineato l’importanza che l’amministrazione attribuisce al concorso, ormai inserito stabilmente nel calendario degli eventi del Natale turritano. «“Presepi per la città” – ha detto l’assessora Cocco - rappresenta un efficace strumento attraverso il quale operatori commerciali e cittadini, con propria inventiva e gusto per il decoro degli spazi esterni, contribuiscono tutti insieme, all’insegna dello spirito di condivisione, ad accrescere la diffusione di un’accogliente atmosfera natalizia nei vari quartieri, anche nelle aree più lontane dal centro storico».

Presente alla premiazione anche l’assessora alle Politiche Sociali Simona Fois. L'idea dell’iniziativa è quella di creare un'occasione d'incontro e di socializzazione fra gli abitanti, sviluppando il sentimento di comunità, di relazione e di valorizzazione degli spazi cittadini. Ciascun vincitore si è aggiudicato il premio in denaro di 400 euro.

