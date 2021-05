Buone notizie per la città di Porto Torres sul fronte coronavirus: le ha rese note il Comune attraverso il report del Dipartimento dell’Ats igiene pubblica che nell’ultimo aggiornamento ha riscontrato 9 casi di positività, di cui un ricoverato, e 18 soggetti in stato di quarantena.

Un calo importante di contagi grazie anche alle guarigioni e all’attenzione verso le regole in grado di agevolare la diminuzione della circolazione del virus. Cinque positivi in meno rispetto alla scorsa settimana, quando si registravano 14 casi, e un numero uguale di persone in isolamento domiciliare.

“Tuttavia anche adesso che si è passati dalla zona rossa a quella arancione non bisogna dimenticare il rispetto delle regole, – fa sapere l’amministrazione comunale – auspichiamo in un incremento delle vaccinazioni, ma questo non ci deve far abbassare la guardia. E’ necessario perseverare nella prudenza e nei comportamenti responsabili affinché la diffusione del contagio prosegua in quello che appare un cammino verso un graduale miglioramento”.

In città si spera ancora nell’istituzione di un Punto vaccinale, in considerazione che sono ancora tanti gli utenti che attendono la somministrazione del siero: su circa 19mila cittadini da vaccinare, 4.774 utenti hanno ricevuto la prima dose e soltanto 1.570 hanno ottenuto anche la seconda.

