A Porto Torres un cane abbandonato sta tenendo impegnati diversi vigili urbani da stamattina.

Verso le 9 all'incrocio tra via Amsicora e via Angioi è stata notata una Panda con uno sportello aperto. All'interno un pitbull. I vigili hanno applicato una sanzione per sosta non consentita (il mezzo era in prossimità dell'incrocio) e sono anche riusciti ad individuarne la proprietaria.

Dopo diverse ore il cane era ancora all'interno dell'abitacolo, perciò gli agenti si sono recati a casa della donna, suonando il campanello senza nessuna risposta. Stessa cosa a fine mattinata. Senza esito.

Il pitbull nel frattempo continua a rimanere da solo nell'abitacolo dell'autovettura. I vigili, se dovesse continuare questa situazione, faranno intervenire l'Ufficio Ambiente e trasportare il povero animale in un canile. In modo che stia al sicuro e possa rifocillarsi.

