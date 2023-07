Con l’auto travolge due donne che viaggiavano a bordo di una moto e si dà alla fuga. L’incidente è avvenuto poco prima della 20, nell’incrocio tra via Benedetto Croce e via Balai, una delle zone di Porto Torres ad alta densità di traffico, teatro di numerosi incidenti.

Vittime del pirata della strada, due donne, madre e figlia, che procedevano in via Balai a bordo dello scooter, quando improvvisamente si sono scontrate contro una macchina, probabilmente per una mancata precedenza. Le due persone a bordo dell’auto non hanno pensato neppure di fermarsi per prestare soccorso.

Mentre scappavano in via Benedetto Croce, qualcuno ha urlato che avevano investito due persone. Quindi hanno effettuato una inversione di marcia per ritornare nel luogo dell’incidente e poi hanno proceduto la loro corsa sul Lungomare, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto gli operatori del 118 per prestare le prime cure alle due persone ferite, trasferite in ambulanza all’ospedale civile di Sassari. Mentre i carabinieri della compagnia di Porto Torres stanno cercando di rintracciare l’auto pirata.

