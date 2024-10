Quando si parla di eternità, il pensiero va subito alle transenne. Quelle posizionate da circa un anno sul Lungomare Balai, a Porto Torres, ormai fanno parte dell’arredo urbano. Dovrebbero avvertire che è pericolante il pilastro danneggiato a seguito dell'impatto di una vettura, andata a sbattere in quell’angolo della ringhiera che delimita la spiaggia dello Scoglio Lungo. Una "decorazione” che sa tanto di abbandono, ma anche di incuria. «Se c’è un pericolo, questo va risolto, non segnalato sperando che regga».

Le transenne limitano anche lo spazio destinato ai pedoni e sminuiscono la bellezza del panorama davanti ad uno specchio d’acqua che in tanti apprezzano. Anche i turisti che affollano le spiagge in quel tratto di costa. Eppure le transenne sono diventate le mura moderne di alcune aree della città. E sul Lungomare resistono da mesi, in attesa che il muro danneggiato venga messo in sicurezza e ripristinato.

Un segnale importante per liberare spazio e restituire decoro.

