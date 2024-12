È finito in carcere dopo un’aggressione nei confronti del suocero.

Un pizzaiolo 48enne di Porto Torres è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Valledoria, per il reato di maltrattamenti contro familiari, in esecuzione di un provvedimento di aggravio di misura cautelare emesso dal gip del Tribunale di Sassari.

I militari lo hanno rintracciato presso la pizzeria che l’uomo gestisce. L’uomo, che è ora assistito dall’avvocato del foro di Sassari Luca Sechi, avrebbe violato più volte la misura cautelare cui era sottoposto facendo scattare le procedure previste dal “Codice Rosso”, culminate nell'arresto, effettuato da una pattuglia dei carabinieri che lo ha prelevato dal suo locale per condurlo in caserma, a Valledoria, dopo aver perlustrato il suo appartamento.

Da oltre un anno il pizzaiolo si era separato dalla moglie, che aveva scelto di trasferirsi con i figli minori in un altro Comune.

La sera del 2 dicembre aveva dato appuntamento alla ex consorte in un locale sul litorale di Sorso, probabilmente per chiarire alcune questioni in sospeso. In quella occasione, però, era stato il suocero a presentarsi al posto della figlia.

Per ragioni ancora da chiarire il 48enne ha aggredito brutalmente il pensionato 75enne, tanto da costringerlo a ricorrere alle cure in ospedale.

Il suocero si trova ricoverato al Santissima Annunziata di Sassari per aver riportato la frattura di quattro costole, lesioni alla mascella e diverse contusioni.

