La segreteria cittadina di Forza Italia, chiede un confronto aperto e trasparente con la cittadinanza in merito al nuovo Piano urbanistico comunale (Puc) di Porto Torres.

L’invito è rivolto al sindaco Massimo Mulas, con l’obiettivo di organizzare gli incontri pubblici previsti dalle norme al fine di informare i cittadini e i portatori di interesse sulle scelte strategiche contenute nel nuovo piano per lo sviluppo della città.

«L’urbanistica è governo del territorio e la sua pianificazione deve essere condivisa con momenti e luoghi istituzionali di partecipazione dei soggetti portatori di interesse che sono principalmente i cittadini, le imprese e tecnici», sottolinea il segretario di FI, Pierluigi Molino «non risulta al momento che questo atto di pianificazione abbia coinvolto nessuno di questi soggetti». Porto Torres, per la sua posizione strategica, per la dotazione di infrastrutture portuali ( siamo l’unico porto transfrontaliero della Sardegna) per la presenza del Parco Nazionale dell’Asinara ha una valenza riconosciuta sia dal Piano strategico comunale sia dal piano sovracomunale delle comunità di Area Vasta con Sassari Comune capoluogo «pertanto la visione del Piano urbanistico comunale non si può limitare ad una visione esclusivamente urbana ma deve comprendere, un disegno complessivo di spazi e luoghi extraurbani che si conciliano con l’area urbana come, tra l’altro, disegno già predisposto dall’architetto Vanni Maciocco nella stesura del Puc adottato nel 2014, dove si evidenziava la realizzazione del polo cantieristico della Nautica in zona della Marinella».

Per i forzisti la partecipazione attiva della comunità è essenziale per garantire uno sviluppo armonico e sostenibile. «Per questo motivo, invitiamo il sindaco e i suoi delegati all’urbanistica a fissare quanto prima un calendario di incontri, che riteniamo cruciale per il bene della città. Rimaniamo a disposizione per collaborare e contribuire a organizzare l'evento, con l'auspicio che diventi un momento di confronto costruttivo e aperto a tutte le voci della città».

