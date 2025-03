Un piano strategico mirato ad eliminare il problema “Amianto” dal territorio comunale di Porto Torres. La giunta guidata dal sindaco Massimo Mulas ha predisposto le linee di indirizzo per istituire una Cabina di Regia, ovvero un gruppo di lavoro intersettoriale e trasversale, composto da professionalità eterogenee, interne ed esterne alla struttura comunale che abbiamo competenze specifiche sul tema.

A seguito di numerosi episodi di pericolosità che si sono verificati in particolar modo nella zona industriale, con frammenti di lastre di eternit crollati dalle coperture di vecchi fabbricato e finiti sull’asfalto, invadendo la carreggiata con rischi notevoli per la salute dei cittadini, il primo cittadino ha chiesto il coinvolgimento di Regione, Provincia e Arpas per istituire una cabina di regia e affrontare le criticità determinate dalla presenza di amianto non soltanto in strutture industriali dismesse, ma anche nel centro urbano, nell’agro e sull’isola dell’Asinara, dove sono presenti ancora oggi, costruzioni e manufatti anche in evidente stato di abbandono e di degrado, realizzati in data antecedente all’entrata in vigore della Legge n. 257/1992, con l’utilizzo di materiali che contengono l’amianto. «Occorre procedere alla rimozione dell’amianto dagli immobili di proprietà dell’Ente anche mediante la predisposizione di uno specifico piano di rimozione», si legge nella proposta di delibera del sindaco Mulas.

«Inoltre è necessario effettuare una mappatura puntuale ed estesa a tutto il territorio comunale, degli edifici e manufatti che contengono amianto, attraverso tecniche di telerilevamento e gestione dei dati in ambiente Gis, finalizzata alla determinazione dello stato di degrado dei materiali e ad identificare le situazioni di pericolo su cui intervenire tempestivamente».

Nel piano strategico anche l’opera di sostegno per incentivare il cittadino e l’operatore economico alla bonifica o alla messa in sicurezza degli edifici di proprietà, attraverso l’attribuzione di contributi erogati a seguito di procedure partecipative con specifiche somme stanziate dal bilancio comunale o finanziamenti pubblici. Per raggiungere tali obiettivi il sindaco ha dato mandato al dirigente dell’Area Ambiente, John Frank Fois, di predisporre gli atti inerenti l’istituzione di una Cabina di Regia, quindi per la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di bonifica. Il servizio Ambiente del Comune nell’anno 2024, aveva completato il censimento dell’amianto negli edifici di proprietà dell’Ente, una mappatura che verrà estesa a tutti gli edifici presenti sul territorio comunale.

