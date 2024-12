Prosegue il percorso di progettazione partecipata relativo al progetto “Il Parco, un bene per tutti” del Parco Nazionale dell’Asinara, in partenariato con il Comune di Porto Torres, con il secondo incontro che si terrà sabato 14 dicembre nella Sala Gonario della sede Caritas Parrocchiale, nel vicolo Turreni 9.

Il progetto, finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito delle azioni finalizzate alla cura e valorizzazione di beni comuni a opera della rete dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, ha lo scopo di adottare di un’area verde non fruita nel tessuto urbano cittadino per realizzare un ‘sentiero natura/aula didattica’ all’aperto che rappresenti le peculiarità floristiche e faunistiche del Parco dell’Asinara.

L’obiettivo principale è restituire una nuova area verde con criteri di piena accessibilità, che venga sentita come luogo di incontro e aggregazione tra cittadini, studenti, istituzioni e associazioni. Il primo incontro, tenutosi martedì 10 dicembre presso la Casa delle Associazioni per presentare il progetto, si è tenuto alla presenza delle associazioni che si occupano di sociale, ambiente e sport, insegnanti, guide ambientali, educatori e cittadini che hanno scoperto l’idea progettuale e hanno potuto esprimere le proprie idee progettuali al sindaco Massimo Mulas e ai rappresentanti dell’ente Parco Gian Luca Idini e Stefania Pisanu.

Il processo partecipativo, gestito dalla rete di imprese Educando Asinara, è stato avviato per porre la basi di una collaborazione che si concretizzerà con la firma di un patto tra enti e privati per la gestione futura del Sentiero Natura. Durante il secondo appuntamento si approfondiranno le idee progettuali emerse dal primo incontro, iniziando a programmare la loro effettiva realizzazione, in funzione del progetto esecutivo definitivo.

© Riproduzione riservata