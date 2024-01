Incidente stradale autonomo in via dell'Industria, a Porto Torres. Con l'auto è finito contro un palo dell'illuminazione pubblica. Per fortuna il conducente non ha riportato gravi ferite, ma la macchina, una Opel Agila, è rimasta gravemente danneggiata.

È successo questa mattina alle 8, quando per cause ancora da accertare, l'uomo ha sbandato perdendo il controllo della vettura. È uscito fuori strada andando a sbattere contro il palo della luce. La struttura è stata divelta e in seguito rimossa dai vigili del fuoco del distaccamento locale che, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l'area.

L'automobilista avrebbe riportato lievi lesioni ma ha rifiutato le cure. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che hanno effettuato i rilievi.

