Pedone travolto sulle strisce pedonali finisce all’ospedale. L’incidente è successo in via Sassari, in prossimità dell’incrocio con via Adelasia, a due passi dal centro cittadino di Porto Torres. Ad essere travolto un pensionato di 83 anni.

L’uomo stava attraversando la strada, aveva quasi raggiunto la parte opposta della carreggiata, quando è stato investito da una Yaris, guidata da un anziano di 84 anni.

Sbalzato qualche metro più avanti, il pedone ha riportato una ferita al naso e allo zigomo, provocato dalla rottura degli occhiali per effetto della caduta. Per fortuna nessuna grave lesione alla testa.

L’uomo – turritano così come l’investitore – era cosciente all’arrivo dei soccorritori del 118. Una volta stabilizzato, è stato trasferito con l’ambulanza all’ospedale civile Santissima Annunziata per accertamenti. Sotto shock il conducente della Yaris che ha dichiarato di non aver visto il pedone attraversare la strada.

Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito e lo smistamento del traffico. L’investitore è stato anche sottoposto ad alcoltest.

