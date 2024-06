Scontro auto-moto nella rotatoria che conduce a Platamona, sul litorale di Porto Torres.

Il grave incidente intorno alle 21, quando la due ruote di grossa cilindrata, con a bordo un giovane turista di 21 anni, procedeva per via Benedetto Croce per svoltare nella rotatoria. Da via Tramontana è sbucata all'improvviso una Nissan Juke finita, inevitabilmente, addosso al centauro.

Ad avere la peggio il giovane che, dopo aver ricevuto le prime cure dagli operatori sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza al Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Porto Torres, supportati nella disciplina alla viabilità anche dagli uomini della Guardia di Finanza turritana.

