Pauroso incidente al bivio per Bancali, al confine tra Porto Torres e Sassari: due centauri sono finiti in ospedale in gravi condizioni. L’incrocio maledetto è stato teatro di un nuovo scontro tra auto e moto dove ad avere la peggio sono stati due turisti tedeschi.

A bordo di una Suzuki 1000 si sono scontrati contro una Fiat Punto che procedeva da Sassari verso Porto Torres. Un impatto violento che ha trascinato la moto per alcuni metri finendo sull’aiuola spartitraffico.

Feriti gravemente i due motociclisti tedeschi: l’uomo ha subito una semi amputazione dell’arto inferiore mentre la donna ha riportato una grave frattura al femore. Sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale del Santissima Annunziata in codice rosso.

Illesi il conducente e il passeggero della Punto, un uomo ed una donna, entrambi di Sassari. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres per la messa in sicurezza e la polizia stradale di Sassari per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

