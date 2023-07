Crolla una ringhiera dal balcone e pezzi di cemento da una palazzina di edilizia residenziale pubblica di via Puglisi. Uno dei terrazzi dei 23 alloggi popolari dichiarati inagibili dall’amministrazione comunale di Porto Torres, con gli inquilini diffidati dall’affacciarsi nelle verande esterne per interdizione d’uso, come previsto da un’ordinanza dirigenziale emessa lo scorso 1 marzo.

Un’altra scena di paura vissuta dai residenti del quartiere che conta 49 abitazioni Erp, una vicenda cominciata poco dopo la consegna delle case di nuova costruzione, nel 2019, e diventata col tempo un’odissea. Il pericoloso distacco della ringhiera, avvenuto al civico 41, ha messo in allarme la famiglia residente che ha chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, giunti sul posto per mettere in sicurezza l’intera area.

Gli immobili interessati dai crolli sono al centro di un contenzioso. Crollano ringhiere, ma anche solai, pezzi di intonaco e, in corrispondenza degli appoggi dei solai delle verande, nella parte più esterna del fabbricato, quella maggiormente esposta alle infiltrazioni di acqua e all’umidità, sono stati rilevati le maggiori criticità sul legno, completamente compromesso.

Un caso portato davanti al Tribunale civile di Sassari dall’attuale maggioranza per verificare le cause di tutti i vizi costruttivi e cristallizzare la situazione, al fine di evitare di incorrere nella decadenza per la denuncia di gravi difetti nella realizzazione degli immobili nei confronti dell'impresa costruttrice.

