Era stato abbattuto da un’auto il 17 giugno scorso, a seguito di un incidente avvenuto in tarda serata in via Balai, a Porto Torres. Da allora il palo della illuminazione pubblica è rimasto lì nel prato verde, un’area che costeggia il marciapiede, poco distante dall’incrocio di via Lussu. Un segnale di degrado e incuria in una zona di fronte al parco giochi frequentato da bambini e adulti.

Il palo era stato sradicato dal conducente di una Nissan che, dopo aver urtato un’altra auto parcheggiata in via Balai, aveva perso il controllo del mezzo schiantandosi contro l’asta di sostegno, strappandolo alla radice e trascinandolo per alcuni metri. Da quel giorno il palo è rimasto lì senza che si provvedesse a rimuoverlo da un’area molto frequentata e visibile ai passanti.

I residenti lamentano lo stato di incuria e l’abbandono della struttura, divelta ormai da quasi due mesi, dimenticata senza che nessuno si preoccupi di smaltirla, e chiedono un intervento immediato per una messa in sicurezza della zona.

