Il Consiglio comunale di Porto Torres ha approvato la fusione tra la Multiss Spa (multiutility della Provincia di Sassari) e la Multiservizi (società in house del Comune).

L'atto concretizza il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato dal consiglio comunale di Porto Torres lo scorso anno.

L'obiettivo della fusione è ottenere un efficientamento gestionale, migliorare e ampliare i servizi offerti, incrementare la spending review e ottimizzare forme di gestione dei servizi pubblici. Nelle relazioni che accompagnano la pratica si legge come l'operazione avrà anche importanti ripercussioni dal punto di vista reddituale per entrambe le società. Gli stessi servizi svolti all'interno di un'organizzazione più strutturata e ampia come quella della Multiss Spa, considerati i numerosi appalti e il cospicuo volume d'affari, favoriranno la realizzazione di economie di scala, rendendo gli stessi servizi più economici. I vantaggi per la Multiss sono poi rappresentati dall'ampliamento della gamma del volume di servizi e contestualmente del volume d'affari. Il progetto potrà inoltre favorire la crescita aziendale con la possibilità di gestire ulteriori servizi complementari a quelli attuali. Per tutte queste ragioni, la fusione provocherà anche un effetto sulla stessa qualità del servizio. Come accaduto nelle precedenti sedute in cui si è discusso l'argomento, è stato precisato che nel passaggio da Multiservizi a Multiss saranno attuate tutte le forme per tutelare e valorizzare il personale della società in house del Comune. A seguito di questa fusione, il Comune di Porto Torres deterrà circa il 5 per cento delle azioni di Multiss. «Questa fusione è stata voluta per migliorare la qualità dei servizi al cittadino», sostiene Alessandro Carta, assessore alle Partecipate. «Come società in house la Multiservizi aveva dei limiti strutturali che possono essere superati grazie a questa fusione con la Multiss, un'azienda che ha dimostrato con i numeri di essere all'avanguardia nell'erogazione di servizi fondamentali per la comunità. Gli effetti di questa fusione saranno un innalzamento della qualità dei servizi di manutenzione e cura del verde a Porto Torres e l'aggiunta di interventi prima non programmabili con le nostre sole forze».

