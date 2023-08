Niente bagni e divieto di accesso e stazionamento, per persone e mezzi, lungo la fascia costiera di Porto Torres, nel tratto tra la chiesetta di Balai Lontano e la spiaggia di Abbacurrente, a esclusione della spiaggia della Farritza che è rimasta fuori dai divieti imposti dal Comune turritano.

Il sindaco, Massimo Mulas, ha reiterato e integrato l'ordinanza con cui lo scorso novembre aveva interdetto un tratto di litorale ad est della città, tra Balai Lontano e Abbacurrente. Il precedente atto era stato adottato su richiesta del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale (Cfva) della Regione Sardegna: i sopralluoghi effettuati insieme ai tecnici del Comune avevano rilevato «una debolezza strutturale delle formazioni rocciose che costituiscono la costa - si legge nel testo - che, specialmente in presenza di acqua, potrebbe contribuire significativamente alle condizioni di instabilità del tratto costiero medesimo, a cui si aggiunge la debolezza strutturale delle formazioni rocciose, interessate da faglie e fratture».

Nei mesi successivi, soprattutto con l'arrivo della bella stagione, ignoti hanno divelto i cartelli che erano stati collocati per informare la cittadinanza sul divieto di accesso all'area, e anche nelle ultime settimane sono arrivate diverse segnalazioni sulla presenza di bagnanti in aree a rischio, sotto e sopra il costone. Il provvedimento sarà in vigore «fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza». In caso di inadempienza verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Nell'area sono stati ricollocati i cartelli che riportano i contenuti dell'ordinanza e ripristinate le recinzioni danneggiate. «Abbiamo dovuto reiterare un provvedimento doloroso ma doveroso - dichiara il primo cittadino - soprattutto perché abbiamo registrato come tanti turisti frequentino l'area mettendo a rischio la propria sicurezza. L'auspicio è che quanto prima possano essere finanziati i progetti presentati dal Comune per combattere l'erosione, in modo da poter rendere di nuovo fruibile un'area particolarmente bella e amata del nostro territorio comunale». Per l'intervento contro il fenomeno dell'erosione costiera la Regione ha stanziato un finanziamento da 1 milione 500mila euro al Comune di Porto Torres.

