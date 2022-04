Da tempo avevano occupato abusivamente un appartamento disabitato, con l’intenzione di stabilirvisi in maniera permanente. All’interno dello stabile situato al Villaggio Verde, uno dei quartieri di Porto Torres, una famiglia è stata sgomberata dalla casa popolare di proprietà dell’Agenzia regionale Area. Un’operazione svolta dal nucleo di polizia giudiziaria ed edilizia della Polizia locale, coordinata dal tenente Michele Roggio, che ha eseguito il provvedimento di sequestro preventivo dell’immobile su disposizione della Procura della Repubblica.

Il nucleo familiare, composto da due persone, prive di qualunque titolo, approfittando della recente restituzione dell’appartamento da parte del suo precedente possessore, e in attesa della consegna ad un nuovo beneficiario, aveva deciso di trasferirsi nei locali e di occuparli in modo stabile. Gli agenti della municipale hanno liberato con difficoltà l’immobile per poi denunciare entrambi gli abusivi all’Autorità giudiziaria.

L’alloggio è stato restituito ad Area che provvederà ad assegnarlo ad un avente diritto, in base a precisi criteri e condizioni economiche svantaggiate. L’intervento della polizia locale era scattato a seguito della segnalazione prevenuta al comando da parte dell’Ufficio Casa del Comune di Porto Torres.

“L’operazione condotta testimonia l’attenzione dell’Autorità giudiziaria e della municipale, nonché la sensibilità dell’amministrazione comunale – sottolinea il sindaco Massimo Mulas – con riguardo alla corretta destinazione ed utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione della collettività per mitigare gli effetti negativi dettati dalla condizione di difficoltà economica”.

