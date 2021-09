Cala il numero dei contagi nella città di Porto Torres ma non nella comunità alloggio Martiri Turritani, protagonista nei giorni scorsi di un focolaio scoppiato prima di Ferragosto che ha contagiato, nonostante la doppia dose di vaccino, tutti gli ospiti anziani, comprese le operatrici socio sanitarie.

Il Dipartimento di prevenzione Ats ha rilevato in città 54 casi senza alcun ricoverato, mentre sono 4 le persone attualmente in quarantena. Resta immutata, invece, la situazione nella casa di riposo di via Eleonora d'Arborea dove i 23 ospiti e le quattro operatrici Oss, sottoposti ieri ad un ulteriore tampone molecolare, sono risultati ancora tutti positivi. Un focolaio scoppiato nei giorni scorsi mettendo in allarme la città.

“Una situazione difficile da sostenere – commentano le Oss – perché ci costringe ad isolarci dalle famiglie. Siamo qui dentro ormai da circa tre settimane”.

Situazione tranquilla all’Istituto di istruzione superiore Mario Paglietti di Porto Torres. Nel primo giorno di servizio nei quattro plessi scolastici – Nautico, Professionali e Liceo scientifico, sportivo e linguistico – tutti gli insegnanti hanno provveduto alla somministrazione del siero anti-Covid per ottemperare all’obbligo della vaccinazione.

“In questo modo quando inizieranno le lezioni e gli studenti entreranno a scuola con le mascherine tenendo la giusta distanza – spiega Daniele Taras, dirigente scolastico dell’Istituto Paglietti – verrà garantita la serenità nel posto di lavoro”.

Intanto prosegue la corsa contro il tempo per immunizzare quanto più studenti possibile prima del ritorno nel banchi di scuola.

© Riproduzione riservata