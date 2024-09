Nuovo bando pubblico per la concessione di valorizzazione dell’ex Ostello della Gioventù, la struttura ricettiva situata in via Benedetto Croce, attualmente sede della compagnia Barracellare di Porto Torres, al fine di evitare azioni di vandalismo ai danni dell’immobile.

Dopo l’ennesima gara non andata a buon fine, con imprenditori che si erano affacciati mostrando interesse per l'edificio, l’amministrazione comunale ci riprova e stabilisce nuove modalità sul canone concessorio annuale, previsto per un totale 44.380 mila euro. Per i primi 36 mesi, cioè per le prime 6 semestralità decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, la quota da corrispondere sarà pari al 10% del canone annuo indicato in sede di offerta. Successivamente, e per tutta la residua durata della concessione, un periodo non superiore ai 5 anni, il canone dovrà essere corrisposto in misura integrale. L’edificio è composto in un piano terra ed un primo piano con una superficie di crica 562 metri quadri, dove sono presenti 22 camere per gli ospiti. Inoltre è composto da un magazzino-deposito al piano seminterrato, da un piano terra destinato alla reception, uffici, sala ristorante, cucina, dispensa, servizi, nonché dalla sala tv e da 5 camere per gli ospiti.

Al piano primo sono presenti 18 camere per gli ospiti. Nell’edifico è presente un ascensore ed un locale per gli impianti tecnologici. La superficie lorda complessiva del fabbricato è di circa 1346 metri quadri e un’area esterna di oltre 5,400 mq. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune entro il 25 novembre prossimo.

