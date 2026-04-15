Porto Torres, nuovi parcheggi auto e bici nel quartiere Serra Li PozziVia libera all'intervento di manutenzione e completamento della viabilità stradale
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Via libera all'intervento di manutenzione e completamento della viabilità stradale nella Zona C1/2 e nel quartiere Serra Li Pozzi, nelle zone periferiche di Porto Torres. La giunta comunale di Porto Torres, su proposta dell'assessora ai Lavori pubblici, Gavina Muzzetto, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, che consentirà di realizzare una strada che che parte da via Manzoni, un percorso a servizio di nuove costruzioni che vi si affacciano, alla sistemazione del piazzale di fronte al campo coperto di via della Cultura, dove sono previsti nuovi parcheggi e la realizzazione di nuovi posti auto in via dei Ginepri.
Il progetto, redatto dallo studio associato di ingegneria Pozzo-Milleri-Puggioni, prevede una spesa complessiva di 300mila euro di cui 277.278,24 euro per lavori e 22.721,76 euro per le spese di progettazione.
«Si tratta di un progetto che prevede quattro interventi, - spiega l'assessora Muzzetto- a partire dalla strada che si dirama da via Manzoni, dove si affacciano nuove costruzioni, alla sistemazione del piazzale di via della Cultura, dove verranno realizzati posteggi per auto, moto, bici e pullman, con ulteriori parcheggi in via dei Ginepri e via dell’Asfodelo».