Il tempo di posizionarli e sono stati già trafugati. Hanno fatto solo una breve comparsa i simpatici cestini a forma di orsetto, disposti per l’arredo urbano dalla ditta Sangalli Giancarlo & C, la società incaricata dall’amministrazione comunale al servizio di raccolta rifiuti urbani. Nuovi di zecca erano stati appena collocati nei parchi del comune di Porto Torres.

Due degli otto contenitori con una capienza di ben 52 litri, alti poco meno di un metro, posizionati nel parco di San Gavino, sono stati rubati da balordi. Rappresentavano una novità grazie alla loro forma e al loro aspetto amichevole, pensati per istruire i più piccoli al corretto smaltimento dei rifiuti. Lo sportello per lo svuotamento è posizionato sul retro del cestino ed al suo interno è posto un apposito contenitore in acciaio inox facilmente rimovibile per lo svuotamento del contenuto.Sono stati collocati nei parchi di Balai, in prossimità del mare, nelle aree verdi solitamente frequentate, zone spesso prese di mira dai vandali che questa volta hanno pensato bene di portarseli via.

«Nonostante l’impegno per rendere decorosa la città – osserva l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Ledda – c’è sempre qualcuno che demolisce o addirittura ruba dei contenitori che hanno la doppia funzione di abbellire e tenerli puliti i parchi con un sistema educativo per i bambini»

