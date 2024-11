Martedì 19 novembre, la biblioteca comunale di Porto Torres ospiterà l’incontro rivolto a genitori, bambine e bambini nati tra il 2022 e il 2024 con la referente di “Nati per Leggere”, Paola Cardo, e le pediatre Alessandra Sini e Francesca Carboni dell’Unità operativa Consultorio per la Salute delle Famiglie di Sassari.

“Nati per Leggere” è un programma nazionale che vuole diffondere la pratica della lettura e si rivolge alle famiglie con bambini in età prescolare. La voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Il 19 novembre tutte le bambine e i bambini riceveranno la loro prima tessera personalizzata della biblioteca con la mascotte preferita ed entreranno a far parte della grande famiglia dei lettori della città.

È questo il cuore di “Nati per Leggere”: fornire ai genitori gli strumenti per consolidare un legame indissolubile con il proprio bambino.

Il programma è promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus ed è attivo su tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa rientra nella Settimana Nazionale NpL che si celebrerà in tutta Italia da sabato 16 a domenica 24 novembre.

© Riproduzione riservata