«Un Natale senza un minimo di atmosfera per commercianti e cittadini». Decorazioni in edizione limitata, quelle della città di Porto Torres, secondo gli esercenti che protestano per la chiusura del centro in occasioni di eventi «senza un minimo di organizzazione e nessuna operazione di marketing» con il corso Vittorio Emanuele «chiuso sabato scorso per un "evento" che ha portato ben 20 persone a sfilare dietro un camioncino con due musicisti che ci suonavano sopra, mentre i nostri clienti ci hanno fatto sapere che era impossibile avvicinarsi alle nostre attività perché alcune vie erano bloccate dalle transenne fino a notte tarda».

Off limits via delle Terme, via Basso e via Ponte Romano. «Quando si arriva da Sassari la segnaletica indica la camionale invece della 131, strada che condurrebbe direttamente nel centro urbano. Come commercianti ci chiediamo quali siano i progetti dell’amministrazione comunale per sviluppare il commercio in città e per far confluire il traffico dal centro alle altre vie cittadine. Chiediamo di sapere cosa si intende fare quando si chiuderà il porto».

La categoria dei commercianti insiste sulla possibilità di un confronto. «Vorremmo capire se a qualcuno sia ben chiaro che a ogni chiusura di una strada corrisponde una diminuzione di fatturato». E sulle luminarie allestite nella giornata del 12 dicembre sottolineano: «È la prima volta, dopo tanti anni e tante amministrazioni passate, che un minimo di addobbi luminosi non rende le vie del centro cittadino e dei quartieri popolari accoglienti e luminose. Al contrario dei comuni vicini, anche i più piccoli, nei quali queste attività sono state programmate e messe in opera sin dal mese di novembre». Non brilla neppure un albero di Natale. «Ci troviamo a poco più di 10 giorni dal Natale con una città completamente spenta e poco accogliente, spingendo anche i residenti a frequentare i centri limitrofi e portare in quei lidi economia e soldi». In pratica una “disfatta” come testimonierebbero alcune foto e immagini dei giorni scorsi e del giorno della festa dell’Immacolata.

© Riproduzione riservata