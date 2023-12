Un Regolamento Unico di occupazione e utilizzo del suolo pubblico per mettere ordine alla materia spesso in contraddizione tra norme e competenze contrastanti. La proposta è approdata nella riunione delle commissione congiunte Attività Produttive e Commercio Urbanistiva presiedute da Sabrina Pusceddu e Gavino Sanna del Comune di Porto Torres. Un primo confronto per illustrare la bozza dello strumento, composto da otto capitoli e 160 articoli, risultato del lavoro dei vari uffici competenti e dell’architetta Fabrizia Muzzu e del segretario comunale Giancarlo Carta.

Il documento “rivoluziona” l’organizzazione del rilascio delle autorizzazioni ai commercianti presenti in città. «Il lavoro svolto per questo Regolamento, iniziato diversi mesi fa, nasce da una sfida, - osserva Carta, segretario comunale - quella di mettere ordine all’insieme di disposizioni regolamentari del Comune in merito all’occupazione dell’utilizzo del suolo pubblico. In partenza ci siamo resi conto che c’erano una decina di regolamenti che talvolta non parlavano tra di loro, norme in contrasto tra di loro».

Il regolamento consentirà agli addetti ai lavori e ai cittadini di avere una chiave di lettura delle norme notevolmente semplificata agevolando le attività connesse. In particolare la parte del Suape ha consentito di snellire alcuni procedimenti e di distinguerli da quello che non passano per lo stesso Suape. L’assessore alle Attività Produttive, Tore Frulio, presente alla riunione ha sottolineato: «Con l’introduzione di questo regolamento, si vuole portare attraverso un unico testo tutte le norme e regolamenti, che ad oggi viaggiano a senso unico senza interfacciarsi fra loro», precisa «questo ha creato è crea non poche difficoltà, sopratutto nel rilascio delle stesse autorizzazioni, che si sovrappongono fra loro creando confusione e provocando situazioni a dir poco anomale, confondendo alcune volte il ruoli, delle varie strutture. E’ da qui che nasce l’esigenza di regolamentare in un testo unico norme regolamentari tra loro in contrasto».

