Un concerto su composizioni di Bach, Beethoven e Schubert, un’antologia di brani classici per il repertorio di Maria Daniela Gonzalez, pianista di origini argentine protagonista del prossimo appuntamento di Musicando in città, la rassegna concertistica di musica classica e jazz organizzata a Porto Torres dall’associazione Musicando Insieme a cura di Donatella Parodi.

Salirà sul palco della scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè” domani, domenica 19 maggio alle 11.30, per presentare i brani dei compositori del periodo romantico, interpretazioni scaturite dalla profonda conscenza delle opere che fanno parte del suo vasto repertorio. L'evento è inserito nel calendario delle manifestazioni della Festha Manna.

Maria Daniela Gonzalez tra gli amanti del pianoforte è ammirata come artista per la sua spontaneità e la sua devozione senza compromessi alla musica. Nata a San Juan (Argentina), ha iniziato gli studi di pianoforte all'età di otto anni presso il Conservatorio della sua città, prendendo parte alle diverse manifestazioni musicali nella regione. Negli anni si è perfezionata con artisti quali il Quartetto d'archi Manderling, Shanghai Quartet, Richard Bishop, Monica Cosachov, Elsa Puppulo, Borislava Taneva, Roberto Cappello, Carlo Grante, Maurizio Baglini, Sa Chen. Attualmente è maestro collaboratore per la danza nel Liceo Coreutico Azuni di Sassari e docente di Pianoforte nelle scuole civiche di musica di Porto Torres e Sassari.

