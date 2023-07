Lungo il corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Porto Torres, si apre la pista per la gara delle vasche da bagno, la sfida goliardica organizzata dalla Pro Loco turritana con il patrocinio del Comune di Porto Torres, che sarà dedicata a Natalino Serra, uno dei primi ideatori della iniziativa.

Domani, sabato 22 luglio alle 20, il tratto dall’incrocio da via Adelasia con il corso e alla pizza Colombo sarà animato da fantasiosi carri che gareggeranno, spinti a mano, in una spassosa e curiosa gara che mette in mostra le vasche addobbate ad arte e trasformate in vere auto da corsa in grado di competere su un circuito lungo circa cento metri.

Saranno diverse le sfide che i mezzi attrezzati di ruote dovranno affrontare per una competizione all’insegna dell’allegria, con spettacolari uscite di pista e prove di regolarità nel corso delle diverse manche. Ciascun equipaggio dovrà avere un massimo di 5 partecipanti di cui uno alla guida, tre persone per spingere e un addetto a risolvere eventuali difficoltà che si presenteranno lungo il percorso. Al termine la premiazione alla vasca più bella e all’equipaggio più divertente.

