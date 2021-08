Scontro tra una moto e un pullman nell’incrocio maledetto tra via Balai e via Ettore Sacchi, a Porto Torres. Si tratta dell’ennesimo incidente che si è verificato negli ultimi mesi, una delle intersezioni più pericolose che ha richiesto un intervento della Polizia Locale che ha emanato un’ordinanza per disciplinare la nuova viabilità.

La moto con a bordo due giovani, secondo una prima ricostruzione, mentre sbucava da via Balai, pare non abbia rispettato lo stop finendo contro un autobus di linea del trasporto pubblico che procedeva in via Sacchi. Uno dei giovani caduto dalla moto ha riportato, per fortuna, soltanto lievi ferite. Preoccupato l’autista del pullman, sceso dal mezzo per prestare soccorso.

Sul posto gli agenti della polizia municipale per la ricostruzione della dinamica. Intanto, nei giorni scorsi, erano state predisposte alcune sbarre nel marciapiede di via Sacchi, a protezione dei pedoni e del muro dove sono andate a sbattere diverse auto. Nell’ordinanza la regolamentazione del traffico prevede per chi arriva da via Balai da est, ossia dal mare, l’obbligo di fermarsi e dare precedenza e di osservare la direzione obbligatoria di svolta a destra verso la via Sacchi. È stato istituito un senso unico di marcia nella via Balai nel senso ascendente, ovvero nel tratto che dalla via Sassari conduce alla via Ettore Sacchi, con l’obbligo di fermarsi e dare precedenza ai veicoli provenienti dalla via Sacchi.

